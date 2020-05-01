Декларацию безопасности в Свердловской области придется оформить всем предприятиям

19:24 | 15.05.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Декларация безопасности будет обязательным документом для всех работающих предприятий и организаций Свердловской области, об этом на заседании оперштаба заявил губернатор Евгений Куйвашев.



«Для хозяйствующих субъектов определяющее значение имеет реализация мероприятий, входящих в декларацию безопасности, выполнение санитарно-гигиенических требований Роспотребнадзора. К декларационной кампании нужно отнестись самым серьезным образом. Этот вариант публичных обязательств предпринимательского сообщества перед жителями Свердловской области очень важен», — подчеркнул губернатор.



Следует отметить, что текст декларации уже готов и передан в крупнейшие бизнес-объединения Свердловской области для получения экспертной оценки. Работа по заключению деклараций начнется на следующей недели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»