Средний инкубационный период COVID-19 составляет около пяти дней

19:10 | 15.05.2020

Фото: tass.ru

Средний инкубационный период коронавирусной инфекции составляет около пяти – пяти с половиной дней, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.



«В среднем около пяти дней. Пять — пять с половиной дней инкубационный период, а не один-два дня, как при других острых респираторных вирусах», — цитирует главу ФМБА ТАСС.



Также Скворцова отметила, что больше всего COVID-19 болеют люди со II группой крови.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»