Родители смогут записать детей в ясли Екатеринбурга заочно

18:33 | 15.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге врачебная комиссия для оформления ребенка в ясельную группу до особого распоряжения будет проходить заочно в связи с эпидемией коронавируса, об этом сообщили в Управлении здравоохранения горадминистрации.



Документы будут принимать администраторы детской поликлиники или регистраторы от законных представителей ребенка. Для поступления в ясли родителям нужно будет предоставить в комиссию свидетельство о рождении ребенка, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, медкарту ребёнка для поступления в детский сад и школу формы 026/у и прививочный сертификат.



Отмечается, что отсутствие какого-либо обследования или прививки не будет препятствием к зачислению. После снятия ограничений ребенка смогут дообследовать педиатры.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»