В Екатеринбурге прошло первое заседание членов рабочей группы по разработке концепции экообразования

18:19 | 15.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице состоялось первое заседание членов рабочей группы по разработке концепции непрерывного экообразования и просвещения на базе Экологического совета при главе Екатеринбурга, об этом рассказали в городской администрации, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.



Во время совещания специалисты обсудили задачи, над которыми необходимо работать: ликвидация экологической безграмотности, воспитание бережного отношения к природе, а также разработка курса для школьников по экологии. Планируется, что деятельность группы будет базироваться на опыте, накопленном с 80-х годов прошлого века.



«Конечно, прежде чем создавать программу непрерывного экологического образования и просвещения, необходима концепция. Городу нужна систематическая, хорошо скоординированная деятельность, опирающаяся, с одной стороны, на научную теорию, с другой – на обильную и многолетнюю практику экологического образования. Екатеринбург известен на всю Россию своими научными разработками и огромным опытом», - сказала во время заседания директор городского экологического центра Валентина Силина.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»