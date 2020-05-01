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17:44 | 15.05.2020

Фото: krasnoturinsk.info

В Свердловской области начнут постепенно снимать ограничительные меры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о наличии оснований для снятия ряда ограничений в благополучных по COVID-19 территориях.

Как написал глава региона в своем Instagram, обоснованием служат большое количество мест для больных коронавирусом в больницах, низкий коэффициент распространения инфекции и повышенное количество исследований на COVID-19 на 100 тысяч жителей.

«В Роспотребнадзоре считают, что при стабильной цифре коэффициента распространения коронавируса в течении нескольких дней и при сохранении необходимого количества свободных мест в больницах, мы можем постепенно снимать ограничения в наиболее благополучных территориях с 19 мая. В понедельник, 18 мая, на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса мы обсудим указ о поэтапном снятии ограничительных мер. Я сообщу подробности, как только сам получу все данные. Мой настрой при этом сохраняется. Здоровье всех жителей Свердловской области — безусловный приоритет. Однако я знаю, как много организаций из-за ограничительных мер оказались на грани разорения или даже уже фактически разорены. В некоторых случаях это угрожает жизни целых семей ничуть не меньше коронавируса», – отметил губернатор.

Правительство работает с предпринимателями над формой декларации о санэпидбезопасности, которую будет необходимо получить всем работающим организациям.

Губернатор выразил уверенность, что свердловчане в случае смягчения режима будут соблюдать масочный режим и другие нормы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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