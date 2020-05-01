В Каменском городском округе сгорели два дома. Общая площадь горения – 89 квадратных метров

17:31 | 15.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Каменском городском округе сгорели два дома. Площадь горения садового дома составила 25 квадратных метров, а в частном доме-даче огонь распространился на 64 квадратных метра.



Сообщение о возгорании дома-дачи поступило на пульт диспетчера в 09:07 по местному времени. На вызов выехали 10 спасателей на трех спецмашинах, на месте работала также и добровольная спасательная дружина. Все работы на месте происшествия завершились в 11:40 по местному времени.



Сообщение о возгорании садового дома, который числится заброшенным, поступило на пульт диспетчера в 11:00 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Работы на месте происшествия завершились в 12:20 по местному времени.



Причины произошедшего выясняются.



Напомним, сегодня ночью сгорел жилой дом в Первоуральском городском округе. Площадь горения составила 96 квадратных метров. на место были привлечены 10 спасателей на двух спецмашинах. Огнеборцы справились с пожаром за два часа.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»