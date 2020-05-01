Новости дня
17:04 | 15.05.2020
Фото: megapolisonline.ru
В Екатеринбурге начинается подготовка к новому отопительному сезону
– с 23:00 18 мая до 07:00 19 мая 2020 года будут проводиться гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения;
– 20 мая и 21 мая 2020 года с 00:00 до 06:00 энергетики проведут гидравлические испытания обратных трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения.
Перед проведением испытаний температура горячей воды будет снижена, а в начальный этап работ может снизиться и давление в трубопроводе. Об этом предупреждают энергетики.
В «ЕТК» владельцев зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей просят отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями предписывается принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний.
В случае аварийных ситуаций необходимо звонить по номерам:
– 329-33-52, 329-37-52, 331-22-18 (начальник смены тепловых сетей ЦДС АО «ЕТК»);
– 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»);
– 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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