В Екатеринбурге начинается подготовка к новому отопительному сезону

17:04 | 15.05.2020

Фото: megapolisonline.ru

С 18 мая 2020 года екатеринбургские коммунальщики начнут мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону 2020-2021 годов. В конце мая начнутся первые опрессовки, которые проведет АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».



– с 23:00 18 мая до 07:00 19 мая 2020 года будут проводиться гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения;



– 20 мая и 21 мая 2020 года с 00:00 до 06:00 энергетики проведут гидравлические испытания обратных трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения.



Перед проведением испытаний температура горячей воды будет снижена, а в начальный этап работ может снизиться и давление в трубопроводе. Об этом предупреждают энергетики.



В «ЕТК» владельцев зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей просят отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями предписывается принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний.



В случае аварийных ситуаций необходимо звонить по номерам:

– 329-33-52, 329-37-52, 331-22-18 (начальник смены тепловых сетей ЦДС АО «ЕТК»);

– 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»);

– 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).







Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»