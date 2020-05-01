Число проведенных исследований на коронавирус в Свердловской области превысило 178 тысяч

16:43 | 15.05.2020

Фото: news.myseldon.com

По данным на 15 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 7140 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 6746 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 178031. Обследовано всего 163440 человек.



Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных Covid-19 в регионе составляет 2466.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»