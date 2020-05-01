Бессимптомных больных коронавирусом в Свердловской области будут помещать в отдельные изоляторы

16:16 | 15.05.2020

Фото: news.myseldon.com

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что для бессимптомных больных коронавирусом будут созданы отдельные условия изоляции с медицинским наблюдением. Новая схема позволит разгрузить койки в больницах региона для тех, у кого симптомы выражены.



«Учитывая, что в лечебных учреждениях сегодня около 600-700 пациентов без симптоматики (около половины от всех заболевших), мы можем ставить вопрос о переводе их на койки, которые находятся не в лечебном учреждении, а, например, на санаторных базах. Это будет закрытое пространство, где будут обеспечены безопасные условия для медиков, с «грязными» и «чистыми» зонами», – сказал чиновник.



Зоны изоляции для тех, у кого симптомы не выражены, появятся, в первую очередь, в Екатеринбургской агломерации и крупных городах региона, отметил Креков. Он добавил, что уже 58 пациентов помещены в место временного нахождения, где проходят профилактическое лечение под медицинским наблюдением.



Благодаря новой схеме с изоляторами, лечение на дому будут проходить в основном те, кто проживает в коттедже и готовы соблюдать условия изоляции.



Также Креков отметил, что на сегодняшний день бессимптомные больные коронавирусом в регионе составляют 56% процентов от общего числа зараженных. Этот показатель остается на стабильном уровне. Всего в России бессимптомные больные составляют 46%.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»