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15:36 | 15.05.2020
Фото с места ограбления
В Екатеринбурге обнальщиков ограбили на несколько миллионов рублей
Иномарка, на которой передвигался небезызвестный в среде обналичников Самвел, двигалась по улице Лётчиков в направлении Стрелочников. Около автосервиса на Летчиков,2, не доезжая до железнодорожного переезда, иномарку стал преследовать автомобиль «Лада Приора» серого цвета без госномеров. В ходе погони Самвел въехал в кусты, грабитель догнал его, и, по предварительным данным, несколько раз ударил по голове, забрав добычу в размере 11 миллионов рублей. По предварительной информации, преступник был вооружен пистолетом Макарова, был в кепке и в медицинской маске черного цвета.
В настоящее время разбирательством данного инцидента занимаются оперативники уголовного розыска.
По данным veved.ru, пострадавшим является либо Самвел Мартиросян либо его родственник, бизнесмен Гагик Мартиросян.
Известно, что на место выезжали лично начальник отдела полиции №11 Владимир Пилюшенко и начальник отдела уголовного розыска УМВД Виктор Позняк.
С фамилией Мартиросянов связана аналогичная громкая история: в сентябре 2018 года близкие к ним люди уже становились объектом нападения, когда перевозили на Audi 32 миллиона рублей. На проспекте Космонавтов люди из окон автомобиля ВАЗ-2112 начали стрелять по иномарке из автомата Калашникова, но водителю Audi удалось добраться до ближайшего автомобиля ДПС на улице Челюскинцев.
Впоследствии Самвел Мартиросян стал обвиняемым по уголовному делу об организации деятельности игрового зала на улице Куйбывшева,131, который, по версии следствия, «крышевал» бывший заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимир Романюк. В феврале 2020 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении Самвела Мартиросяна, ему назначена мера уголовно-правового характера – судебный штраф в размере 400 тысяч рублей.
«По факту разбойного нападения следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ. Оперативники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых. Ущерб составил 4,6 млн рублей», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
© «Вечерние ведомости»
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