В Свердловской области 29 осужденных пошили 12 тысяч защитных масок

15:25 | 15.05.2020

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Прошедшие программу профессионального обучения по профессии «Портной» 29 осужденных тавдинской колонии ИК-24 пошили 12 тысяч защитных масок менее, чем за месяц.



Всего на швейном участке трудятся 56 человек, выполняющие внутрисистемный договор по пошиву летних головных уборов. Параллельно перед осужденными стоит задача по пошиву защитных масок в период пандемии коронавируса. Осужденные шьют индивидуальные средства защиты не только для нужд колонии, но и для сторонней организации, которая оформила заказ на данный вид продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.



Напомним, с 12 мая на территории Свердловской области действует масочный режим, согласно которому, необходимо носить маски во всех общественных местах и транспорте.



Добавим, за минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных Covid-19 в регионе составляет 2466.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»