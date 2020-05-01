Новости дня
14:53 | 15.05.2020
Фото: живуспортом.рф
В Свердловской области в ближайшие дни похолодает
В субботу, 16 мая, в Свердловской области ночью +4...+9 °С, местами заморозки до -2 °С, днем +13...+18 °С. Переменная облачность, местами небольшие дожди, днем до умеренных. В Екатеринбурге ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С. Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
В воскресенье, 17 мая, в Свердловской области ночью +3...+8 °С местами заморозки до -2 °С, днем +15...+20 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Екатеринбурге ночью +6...+8 °С, днем +17...+19 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В понедельник, 18 мая, в Свердловской области ночью +4...+9 °С, местами заморозки до -1 °С, днем +15…+20 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах до умеренных. В Екатеринбурге ночью +7...+9 °С, днем +15...+17 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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