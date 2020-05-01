Индекс самоизоляции в Екатеринбурге держится на отметке 1.2 балла

14:30 | 15.05.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 15 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. На данный момент он составляет 1.2 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 2.3 балла. На Урале по показателям лидирует Тюмень с 1.7 баллами, затем идет Нижний Тагил и Пермь с 1.6 и 1.3 баллами соответственно. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 1.1 балла, так же как и в Кургане.



В Сибири индекс самоизоляции вновь оказался ниже, чем других городах России: Новокузнецк – 1.2 балла, Новосибирск и Томск – 1.1 и 0.9 балла соответственно; в Кемерово индекс самоизоляции побил всероссийский антирекорд – всего 0.8 балла.



Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных Covid-19 в регионе составляет 2466.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»