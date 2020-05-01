В Качканаре назначен новый начальник ОМВД. Старого уволили после пьянки

13:37 | 15.05.2020

Новым начальником межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» назначен подполковник Евгений Пьянков. Ранее он занимал должность заместителя начальника полиции по общим вопросам Невьянского ОМВД. Нового руководителя представил личному составу 14 мая главный свердловский полицейский кадровик Владимир Тиряев.



Евгений Пьянков в 2002 году окончил УрЮИ МВД России. На службе в органах внутренних дел с августа 1993 года.



Отметим, что прошлого начальника качканарской полиции Дениса Сизова ранее уволили после скандала, когда сотрудники ГИБДД задержали его в выпившем состоянии за рулем.

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