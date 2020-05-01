Число коек для пациентов с COVID-19 в Свердловской области доведено до 5838

13:06 | 15.05.2020

Фото: РИА Новости

Дополнительная мобилизация проведена по поручению Евгения Куйвашева на случай ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.



Напомним, что к концу апреля в регионе был подготовлен необходимый на тот момент коечный фонд в больницах Екатеринбурга и области. Общее количество коек для лечения больных с COVID-19 на тот момент составляло 2897, из них 2028 были с кислородной разводкой, ещё 1013 – с аппаратами ИВЛ.



Сейчас – на втором этапе – перепрофилированы еще несколько медицинских учреждений. Новые места предназначены для госпитализации больных средней тяжести и, хотя к ним не предъявляются жесткие требования, часть коек оборудуется ИВЛ и кислородом.



Отметим, что в настоящее время медицинские организации, работающие с пациентами с COVID-19, с учетом дополнительно созданных мест загружены на 44,5%.



Одновременно с увеличением коек для коронавирусных пациентов в больницах региона организуется процесс лечения пациентов без симптомов и с легкой формой болезни на дому. В случаях когда по согласованию с санврачами пациент остается лечиться дома, он будет находиться под постоянным медицинским наблюдением и будет в полной мере обеспечен лекарственными препаратами.



Кроме того, в муниципалитетах Свердловской области на основании рекомендаций Минздрава РФ создаются площадки для приема больных без симптоматики. Такие площадки потребуются в случаях, если у пациента нет возможности остаться дома, но и оснований для госпитализации медики не видят.

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