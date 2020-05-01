Число заражённых Covid-19 в России достигло 262 843

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4504 случая (42,5%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах.Выписано по выздоровлению ещё 4696 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек.Также за сутки зафиксировано 113 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2418 человек.