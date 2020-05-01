В Свердловской области ещё 104 человека заразились коронавирусом

12:38 | 15.05.2020

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заражённых Covid-19 в регионе составляет 2466.



Вирус подтверждён специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга (+61), Асбеста, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Сухого лога, Полевского, Сысертского городского округа. В сводку также включено четыре случая заражения жителей другого региона России.



Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 64 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.



Выписано еще 52 человека. Уральские врачи вылечили в общей сложности 626 пациентов. Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19.Таким образом общее количество летальных исходов у людей с подтвержденным коронавирусом в регионе выросло до пяти человек.



В России зараженных 262 843 (+10 598 за последние сутки), скончались 2 418 (+113), выздоровели 58 226 (+4 696).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»