В Екатеринбурге закроют движение трамваев по Волгоградской

12:23 | 15.05.2020

В Екатеринбурге закроют движение трамваев от остановки Волгоградская до остановки Ухтомская в обоих направлениях.



Ограничения связаны с проведением работ по ремонту тепломагистрали по Волгоградской, и продлятся они с 0:00 16 мая до 05:00 18 мая.



Изменения отразятся на пяти маршрутах – №1, 3, 18, 19, 21. Пути следования маршрутов на период закрытия:



№1: Ст. Вторчермет – ул.8 Марта – ул.Радищева – ул.Московская – Верх-Исетский бульвар – ст.ВИЗ;



№3: Ст. ЦПКиО - ул. Луначарского -ул.Челюскинцев - ул. Московская – Верх-Исетский бульвар – ст.ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – пр.Ленина – ул.Луначарского - ст. ЦПКиО;



№18: Западное трамвайное депо – ул.Викулова – ул.Татищева – пр.Ленина – ул.Гагарина – ул.Блюхера – ст.Шарташ;



№19: Западное трамвайное депо – ул.Викулова – ул.Красноуральская – ул.Халтурина – ул.Бебеля – ул.Машиностроителей – ст.Машиностроителей;



№21: ст. ЦПКиО – ул.Куйбышева – ул.Радищева – ул.Белореченская – ст.Волгоградская.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»