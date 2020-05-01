Полиция Екатеринбурга провела рейд по кальянщикам

11:47 | 15.05.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге в районе ККТ «Космос» сотрудники полиции провели профилактический рейд по кальянщикам, удобно расположившимся на набережной городского пруда.



В ходе мероприятия было составлено девять административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), пять протоколов по ст. 12.5 КоАП (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена — тонировка) и один протокол по ст. 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности).







Полиция Екатеринбурга продолжает проводить профилактические мероприятия и призывает граждан соблюдать требования законодательства.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»