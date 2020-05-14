На Среднем Урале возобновят вакцинацию детей

11:32 | 15.05.2020

Фото: medikom.ua

В Свердловской области по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева возобновляется вакцинопрофилактика детей.



Минздрав и Роспотребнадзор рекомендует проводить вакцинацию пока только в прививочных кабинетах с 8:00 до 20:00. В случае улучшения эпидситуации по коронавирусу и готовности медорганизаций прививки разрешат ставить в мобильных медицинских комплексах, ФАПах и детских образовательных организациях.



Региональный министр здравоохранения Андрей Цветков сообщает, что каждое учреждение должно обеспечить разграничение потоков пациентов, исключение их пересечения, наличие в полном объёме средств индивидуальной защиты, осмотр каждого пациента до вакцинации, режимы кварцевания и проветривания, обработки дезинфицирующими средствами, исключение ожидания приёма.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»