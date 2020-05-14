В РФ предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии

11:17 | 15.05.2020

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Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству РФ с предложением ввести для россиян пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии коронавируса. Об этом заявила председатель НРК Ирина Волынец.



По её словам, во многих регионах страны введён обязательный масочный режим, однако не у всех граждан есть возможность приобрести средства индивидуальной защиты.



«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии»,- цитирует обращение RT.



НРК предлагает осуществлять выплаты ежемесячно, а рассчитывать их исходя из средней цены средств защиты в каждом регионе. Кроме того, согласно предложению, нужно выдавать минимум по одной маске в день.



При этом Волынец отметила, что пособие можно заменить на бесплатную раздачу необходимого количества масок и перчаток.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»