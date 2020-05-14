В Алапаевске из-за нарушений опечатали магазин

10:59 | 15.05.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Алапаевске опечатали магазин «Мой мясной» (ул. Николая Островского, 23). В нём не были организованы меры по усилению дезинфекционного режима в период пандемии коронавируса.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, в магазине не проводилась термометрия продавцов, уборка осуществлялась без необходимых растворов, в помещении также отсутствовали бактерицидные лампы.



Суд признал вину предпринимателя и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности магазина на 45 суток. Судебные приставы опечатали входные двери помещения, предупредив должника об ответственности за незаконное возобновление деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»