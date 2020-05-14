В Екатеринбурге умерла 60-летняя медик скорой помощи с подтверждённым Covid-19

10:33 | 15.05.2020

Фото предоставлено сыном погибшей/ Е1.RU

В Екатеринбурге умерла 60-летняя женщина, медик скорой помощи. У неё был подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает Е1.RU.



Сын погибшей подтвердил, что его мама скончалась в одной из больниц Екатеринбурга. Женщина 40 лет проработала в скорой. По словам сына, сначала она работала фельдшером, а последние лет пять, после выхода на пенсию - диспетчером. В начале мая ее перевезли из родного Камышлова в Екатеринбург. Мужчина рассказал, что в Камышлове мама была на свадьбе, после которой у неё и ещё у 14 свердловчан обнаружили коронавирус.



Сын женщины не считает, что его мама могла заразиться на работе. Последний месяц она провела на больничном – простыла. Анализы на коронавирус тогда выдавали отрицательный результат. У женщины была двусторонняя пневмония, последнюю неделю она была подключена к аппарату ИВЛ.



Также сын погибшей рассказал, что мама присутствовала на дне рождении внука и заразила коронавирусом всю семью – его, жену и двоих детей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»