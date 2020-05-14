Главный санврач Свердловской области обратился к губернатору с просьбой не снимать ограничения из-за Covid-19

10:13 | 15.05.2020

Фото: dip.midural.ru

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не снимать ограничения из-за коронавируса, но даже в некоторых моментах ужесточить требования.



Дмитрий Козловских отметил, что основания для перехода на первый этап по снятию ограничений отсутствуют, к тому же в регионе остаётся высокий коэффициент распространения Covid-19. По словам главного санврача, в области недостаточно свободного коечного фонда — 35,3% от плана Минздрава России при допустимом не менее 50%.



Козловских предлагает отменить указ губернатора от 13 мая о начале снятия ограничений, а указ о режиме самоизоляции продлить. Также, по мнению главного санврача области, в дополнение к указу губернатора нужно сделать обязательными рекомендации Роспотребнадзора для предприятий, чья деятельность не ограничена.



Кроме того, Дмитрий Козловских рекомендует добавить в перечень муниципалитетов, где действуют режим повышенной готовности и ограничительные мероприятия, те населенные пункты, в которых выявили зараженных коронавирусом. Помимо этого, нужно исключить из указа Куйвашева разрешение торговать непродовольственными товарами «на открытых ярмарках и рынках» (этот пункт касается Верхней Пышмы, Березовского, Среднеуральска, Краснотурьинска, Верхнесалдинского округа, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»