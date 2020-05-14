Новости дня
09:50 | 15.05.2020
В ИК-13 в Нижнем Тагиле произведут детали для жд вагонов на 25 млн рублей
В ИК-13 займутся механической обработкой боковых рам для железнодорожных вагонов.
Отметим, в прошлом году в ИК-13 произвели различной продукции (изделий из металла и дерева, мебели, продуктов питания, сувениров) и оказали услуг почти на 311 миллионов рублей.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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11:32 | 15.05.2020
На Среднем Урале возобновят вакцинацию детей
10:59 | 15.05.2020
В Алапаевске из-за нарушений опечатали магазин
10:47 | 15.05.2020
Почти 12,5 тыс человек проголосовали за наименование нового восьмого района Екатеринбурга
10:13 | 15.05.2020
Главный санврач Свердловской области обратился к губернатору с просьбой не снимать ограничения из-за Covid-19
09:32 | 15.05.2020
В Нижнем Тагиле из горящего дома спасли двух человек
09:21 | 15.05.2020
На 2,5 года введут ограничение движения на трассе Екатеринбург-Челябинск
09:08 | 15.05.2020
В Екатеринбурге ищут подростка, пропавшего 9 мая
22:46 | 14.05.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 32 тысячи граждан
20:43 | 14.05.2020
В Свердловской области утвердили тарифы на лечение COVID-19 дома
20:06 | 14.05.2020
Межрегиональный форум садоводов в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате
19:30 | 14.05.2020
Следователи проверяют Уральский приборостроительный завод после пожаров с аппаратами ИВЛ в Москве и Петербурге
19:16 | 14.05.2020
Марафон «Читай, Екатеринбург!» впервые пройдет в онлайн-формате
18:57 | 14.05.2020
В Свердловской области вылечили «нулевого» пациента с COVID-19
18:21 | 14.05.2020
Прокуратура Свердловской области выявила нарушения при эксплуатации гидротехнических сооружений
18:03 | 14.05.2020
Дмитрий Махонин о паводках: «Мы должны иметь тройной запас прочности в этом направлении»
18:01 | 14.05.2020
Нарушителей режима самоизоляции в Свердловской области оштрафовали на 4,6 млн рублей
17:33 | 14.05.2020
Власти Прикамья помогли вернуться домой 18 вахтовикам из Нижневартовска
17:22 | 14.05.2020
В Перми на улицу Ленина возвращаются велосипедные столбики
17:20 | 14.05.2020
Главврача ЦГКБ №24 Екатеринбурга привлекли к ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи 90-летней женщине
17:19 | 14.05.2020
Из-за ремонта сети теплоснабжения на улице Маршала Рыбалко в Перми изменится движение некоторых автобусов
17:06 | 14.05.2020
В Перми временно закрыт опасный дом престарелых
17:05 | 14.05.2020
В Екатеринбурге изменят движение автобусного маршрута №76
16:50 | 14.05.2020
МегаФон предложил геймерам новые фишки
16:48 | 14.05.2020
В Екатеринбурге МВД и ФСБ проверят активистов, посадивших 47 деревьев в парке УрГУПС
16:41 | 14.05.2020
Дальнозоркость
16:23 | 14.05.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 61-летний мужчина
16:02 | 14.05.2020
В Нижнем Тагиле руководители компании-застройщика провернули аферу на 32 млн рублей
15:24 | 14.05.2020
В Екатеринбурге задержаны четыре веловора