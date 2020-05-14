В ИК-13 в Нижнем Тагиле произведут детали для жд вагонов на 25 млн рублей

09:50 | 15.05.2020

Исправительная колония № 13 (Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области произведёт продукции на 25 миллионов рублей для Уралвагонзавода.



В ИК-13 займутся механической обработкой боковых рам для железнодорожных вагонов.



Отметим, в прошлом году в ИК-13 произвели различной продукции (изделий из металла и дерева, мебели, продуктов питания, сувениров) и оказали услуг почти на 311 миллионов рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»