В Екатеринбурге ищут подростка, пропавшего 9 мая

09:08 | 15.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 17-летнюю Сабину Ибраеву. Девушка ушла из дома 9 мая и до сих пор не вернулась.



Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, карие глаза, тёмно-русые длинные волосы. Последний раз её видели в белом платье с полосками, чёрных штанах, белых кроссовках с чёрной подошвой. С собой на момент исчезновения у девушки был тёмно-синий рюкзак.



Если вам известна информация о примерном местонахождении пропавшей – сообщите об этом поисковому отряду «Лиза Алерт» по номеру телефона +79122502026 (Дарья).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»