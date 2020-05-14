Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 32 тысячи граждан

22:46 | 14.05.2020

Фото: vm.ru

В Свердловской области 32532 гражданина находятся под медицинским наблюдением из-за COVID-19, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Напомним, на сегодняшний день лабораторно подтверждено 2362 случая коронавируса. Больше всего человек заболело в Екатеринбурге (1511), на втором месте Полевской (66), на третьем Нижний Тагил (61).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»