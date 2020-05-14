Межрегиональный форум садоводов в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате

20:06 | 14.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Межрегиональный форум садоводов впервые будет проведен в Екатеринбурге в онлайн-формате, об этом сообщили в городской администрации.



Онлайн-марафон будет проводиться 21 мая. Это будет уже десятый, юбилейный форум. Садоводы смогут не выходя из дома получить актуальную для них информацию, а также посетить конференцию о пожарной безопасности в товариществах, защите персональных данных, вывозе ТКО, налогообложении, трудовых отношениях в СНТ и организации и проведении общих собраний.



Онлайн трансляция форума начнется в 14:00. Эфир будет доступен на сайте Союза садоводов Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»