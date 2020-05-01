Следователи проверяют Уральский приборостроительный завод после пожаров с аппаратами ИВЛ в Москве и Петербурге

19:30 | 14.05.2020

Фото: tass.ru

После пожаров, случившихся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сотрудники СКР пришли с проверкой на Уральский приборостроительный завод.



Как передает Znak.com со ссылкой на собственный источник, следователи проверяли документацию на АИВЛ. В самом же СК информацию о проверке пока что не подтвердили.



Напомним, что пожары произошли 9 мая в Московской ГКБ имени С. И. Спасокукоцкого и 12 мая в Санкт-Петербургской больнице Святого Георгия. В первом случае жертвой пожара стал один человек, а во втором случае пятеро. В обоих больницах эксплуатировались аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на Уральском приборостроительном заводе. По предварительным данным, возгорания произошли именно на этих аппаратах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»