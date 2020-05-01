В Свердловской области вылечили «нулевого» пациента с COVID-19

18:57 | 14.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области выписали из больницы первого человека, заболевшего COVID-19, об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Нулевым» пациентом был 51-летний мужчина с большим количеством сопутствующих заболеваний. В марте у пациента поднялась высокая температура, от болезни не помогали противовоспалительные препараты и антибиотики. В результате мужчину госпитализировали в больницу №40 Екатеринбурга, где и выявили у него коронавирус.



«Самочувствие стало быстро ухудшаться, появилась дыхательная недостаточность, позже у него обнаружили еще и бактериальную пневмонию. Его тяжелое состояние в итоге привело к коме. Без сознания он был подключен к аппарату ИВЛ около 20 дней», - рассказал Евгений Куйвашев.



Врачам удалось поставить пациента на ноги, однако, теперь ему предстоит долгий период реабилитации. Благодаря врачам сейчас мужчина находится дома, в кругу близких людей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»