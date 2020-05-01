За сутки врачи Свердловской области провели 5956 исследований на COVID-19

18:46 | 14.05.2020

Фото: devsday.ru

За минувшие сутки в Свердловской области врачи провели 5956 исследований проб на коронавирус, об этом сообщили в региональном оперштабе.



Материалы для анализа брали у людей, имеющих показания для тестирования. За сутки врачи обследовали 5621 человека.



Всего в регионе проведено 170891 исследований, обследовано 156694 человека.



Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области выявлено 2362 случая COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»