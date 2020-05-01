Прокуратура Свердловской области выявила нарушения при эксплуатации гидротехнических сооружений

18:21 | 14.05.2020

Фото: news.myseldon.com

В Свердловской области прокуратура в рамках проверки исполнения федерального законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выявила порядка 100 нарушений. Основная часть коснулась содержания и эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС).



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, с целью устранения нарушений было внесено свыше 40 мер реагирования.



«Вскрыты факты неготовности двух ГТС, расположенных в Красноуфимском городском округе и городском округе Нижняя Салда, к безопасному пропуску паводковых вод 2020 года. В связи с чем, прокуратурой области в адрес первого заместителя Губернатора региона направлена информация в порядке ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования на указанных плотинах проведен комплекс ремонтных работ, необходимых для безопасного пропуска паводка текущего года», - сказали в прокуратуре.



Кроме того, были выявлены нарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности в жилых домах Екатеринбурга. Соответствующую информацию прокуратура отправила в региональное ГУ МЧС. Ведомство приняло дополнительные меры, направленные на устранение нарушений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»