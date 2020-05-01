На трассе Челябинск – Екатеринбург движение будет ограничено на полгода

17:38 | 14.05.2020

Фото: news.myseldon.com



На полгода будет ограничено движение по трассе Челябинск – Екатеринбург. Как рассказали в пресс-службе ФКУ Управление автодорог «Южный Урал», это связано с расширением дороги до четырех полос.



Из-за капитального ремонта на участке будут снижать скорость или организуют реверсивное движение. Временное ограничение продлится с 8 июня по 20 ноября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»