В Екатеринбурге МВД и ФСБ проверят активистов, посадивших 47 деревьев в парке УрГУПС

16:48 | 14.05.2020

Фото: ngzt.ru

Администрация Екатеринбурга попросит МВД и ФСБ проверить активистов, высадивших 47 саженцев деревьев в парке возле УрГУПС. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик.



Чиновник считает, что действия активистов были незаконными. «Земля, где находятся зеленые насаждения, федеральная и принадлежит УрГУПС. В настоящий момент вырубки деревьев, на которую экоактивисты ссылались, не производилась: там была только санитарная очистка. На основании санитарной вырубки активистами были сделаны неверные выводы. Последующие действия производились вне рамок закона», – резюмирует Ковальчик. Заместитель мэра подчеркнул, что власти обратятся в правоохранительные органы для правовой оценки действий активистов, передает издание Znak.com.



Председатель экосовета при главе Екатеринбурга Ольга Старцева выразилась в отношении экологической акции еще жестче. «Налицо признаки экологического экстремизма, когда ряд экоактивистов решил использовать зеленую тему в своих интересах. Нельзя без экспертов привозить деревья, даже дорогие, даже благородные, и где угодно их пихать. Не факт, что деревья посадили правильно и они приживутся», — заявила она. Также Старцев добавила, что экосовет вернется к вопросу озеленения города в сентябре.



Напомним, УрГУПС вырубил деревья в парке. Вуз заявил, что эта была санитарная вырубка, а местные жители были уверены, что на территории собираются строить бассейн. После проверки прокуратуры, которая выявила ряд нарушений, в числе которых несогласование вырубки деревьев с руководством вуза, активисты решили высадить в парке деревья.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»