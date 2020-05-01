В Екатеринбурге пропал без вести 61-летний мужчина

16:23 | 14.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 61-летнего Василия Петровича Ноговицына. Мужчина ушел из дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге 13 мая и не вернулся.



Приметы: рост 175-180 см, плотное телосложение, седые короткие волосы, зеленые глаза.



В качестве особых приме указаны родинка возле носа и шрам от аппендицита.



На момент пропажи мужчина был одет в спецодежду синего цвета.



Отмечается, что екатеринбуржец нуждается в медицинской помощи.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего просим сообщить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»