В Екатеринбурге задержаны четыре веловора

15:24 | 14.05.2020

Фото: uv-kurier.ru

Сотрудники уголовного розыска задержали четырех молодых людей, кравших велосипеды на улицах уральской столицы. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Как рассказали в ведомстве, у одного из задержанных изъято четыре украденных велосипеда. Отмечается, что молодые люди крали транспортные средства не только по одиночке, но и группами.



В отношении каждого из задержанных заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»