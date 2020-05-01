Число пострадавших от клещей в Свердловской области возросло до 7,2 тысяч человек

15:11 | 14.05.2020

Фото: ses365.ru

На сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 7 183 случаев укусов клещей, что на 7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.



От укусов пострадали жители 59 районов Свердловской области. В ведомстве отмечают, что больше всего инцидентов зарегистрировано в Слободо-Туринском районе, Тугулымском ГО, Пышминском ГО, Талице, Байкалово, Каменске-Уральском, Верхотурье и Березовском.



Среди несовершеннолетних от клещей пострадали 2 010 человек. Треть от всех укушенных зарегистрировано в Екатеринбурге – 2 218 человек.



В больницы с предварительным диагнозом клещевой энцефалит было госпитализировано девять человек, включая шесть детей. С диагнозом клещевой боррелиоз - 18 человек, включая девять детей.



Отметим, на сегодняшний день от клещей обработано лишь 5% зеленых территорий области – 673 гектара. Планируется обработать 12,2 тысяч гектаров.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»