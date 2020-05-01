В Свердловской области полыхали два пожара общей площадью 200 квадратных метров

14:51 | 14.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Свердловской области сгорели жилой дом и дом-дача. Площадь горения каждого из домов составила по 100 квадратных метров.



Первый инцидент произошел в Каменском городском округе. Сообщение о возгорании дома-дачи поступило на пульт диспетчера в 09:17 по местному времени. Огонь уничтожил полностью дом и надворные постройки. На вызов выехали 18 спасателей на шести спецмашинах. Все работы на месте происшествия завершились в 11:05 по местному времени.



Второй инцидент произошел в Ачитском городском округе. Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт диспетчера в 11:39 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 10 спасателей на четырех спецмашинах. Все работы на месте происшествия завершились в 13:07 по местному времени.



Причины возгораний выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»