В Нижнем Тагиле приставы опечатали кафе из-за работающей там уборщицы

14:26 | 14.05.2020

Фото: УФНС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле приостановлена деятельность кафе «Ясмина» из-за незаконного привлечения к труду иностранной гражданки.



Пресс-служба УФССП России по Свердловской области сообщает, что гражданку трудоустроили в кафе незаконно: в ее патенте на работу не было разрешения на уборку помещений. В точке общественного питания женщина работала уборщицей.



В результате суд признал предпринимателя виновным по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к труду иностранного гражданина) и приостановил деятельность «Ясмины» на две недели. Судебные приставы опечатали кафе.



Стоит отметить, что точка общественного питания работала с соблюдением правил установленных Указом губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», отпуская еду навынос или осуществляя доставку продуктов питания по городу, однако владелец нарушил миграционное законодательство и кафе было закрыто.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»