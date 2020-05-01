В столице Урала заменят 75 километров теплосетей

13:27 | 14.05.2020

В Екатеринбурге заменят 75 километров теплосетей. Об этом заявил заместитель главы города Владимир Гейко.



— Предстоит заменить 75 километров теплосетей, 35 километров водопроводных сетей и канализации. Эти работы пройдут во всех семи районах города. Управляющие компании должны подготовить к сезону весь жилищный фонд — восемь тысяч многоквартирных домов, – сообщил Владимир Гейко.



Кроме того, замглавы Екатеринбурга рассказал, что также пройдут профилактические работы на теплоисточниках, ТЭЦ и ГРЭС. Он также напомнил, что первый этап опрессовок запланирован на 18 мая.



Добавим, что в скором времени ресурсники должны устранить последствия зимних раскопок. В Екатеринбурге это должны были сделать еще до 9 мая, а в остальных районах города – до 15 июня.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»