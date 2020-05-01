В Екатеринбурге иномарка сбила подростка, который шел к репетитору

13:05 | 14.05.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня утром в Екатеринбурге напротив дома №49 по улице Татищева автомобиль «BMW X3» сбил 15-летнего мальчика. Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД, авария произошла в 09:00.



По предварительной информации, водитель иномарки двигался по сквозному дворовому проезду улицы Венгерских коммунаров в сторону Токарей и допустил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу машины.



Мальчик выходил на дорогу из-за припаркованной у края проезжей части иномарки. Подросток пояснил сотрудникам полиции, что шел к репетитору за учебной литературой, а приближающийся автомобиль не заметил.



– Установлено, что автомашиной «БМВ-X3» управлял 53 –летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 25 лет. С его слов, он двигался по сквозному дворовому проезду примерно со скорость 20 км в час. Неожиданно справой стороны из-за стоящей автомашины вышел подросток. Чтобы избежать наезда, водитель применил экстренное торможение, но правая нога пешехода попала между передним правым колесом и аркой крыла автомашины. Ребенок упал и ударился головой об асфальт, – рассказали в ГИБДД.



Медики скорой помощи, прибывшие на место аварии, предварительно диагностировали у мальчика перелом костей голени справа и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка доставили в детское лечебное учреждение.



Все обстоятельства ДТП установят в ходе начавшегося дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.



Отметим, что с начала 2020 года в Екатеринбурге произошло 27 ДТП с участием детей, в результате которых пострадал 31 ребенок в возрасте до 16 лет. По причине собственной неосторожности шесть детей, переходивших проезжую часть в неустановленном месте и вышедших на дорогу из-за припаркованных машин, получили травмы различной степени тяжести.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»