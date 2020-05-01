В России выявили еще 9974 случая коронавируса

За прошедшие сутки в России лабораторно подтвердили еще 9974 случаев новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4049 (40,6%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.Всего в России зафиксировано 252 245 заболевших в 85 регионах. За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписано 5527 человек. За время эпидемии в стране врачи вылечили уже 53 530 пациентов с коронавирусом.Также за сутки зарегистрировали 93 летальных случая. Всего в России от коронавируса скончалось 2305 человек.