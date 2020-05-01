УГМК передала медикам Режевской ЦРБ средства индивидуальной защиты

12:23 | 14.05.2020

Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

УГМК передала комплект средств индивидуальной защиты для медицинских работников Режевской центральной районной больницы. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



В больницу Режа поступили медицинские маски, халаты, перчатки, респираторы, комплекты врача-инфекциониста, кожные антисептики, бесконтактные инфракрасные термометры, тупферы для забора анализов на коронавирус. Кроме того, планируется дополнительно приобрести оборудование для дезинфекции воздуха. На эти цели было израсходовано около пяти миллионов рублей. Средства индивидуальной защиты передали всем медицинским работникам, которые потенциально могут быть задействованы в работе даже с подозрительными на коронавирус пациентами.



– На заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции при главе Режевского городского округа я озвучил проблему нехватки в больнице средств индивидуальной защиты. Они есть, они используются, но ситуация с распространением COVID-19 за последние недели стала развиваться очень стремительно, поэтому медицинским работникам следует быть готовым ко всему. Глава округа после этого вышел на представителей компании УГМК, после чего вопрос был решен буквально за несколько дней, – рассказал главный врач Режевской ЦРБ Александр Язвенко.



Главный врач ЦРБ выразил благодарность благотворителям и руководству округа за помощь и отметил, что наличие в достатке индивидуальных средств защиты является обязательным условием для обеспечения безопасности в работе сотрудников.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»