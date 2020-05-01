В Березовском на неделю закроют движение по улице Косых

11:59 | 14.05.2020

Фото: Яндекс.Карты

В Березовском 18 мая закроют транспортное движение по улице Косых напротив до №2 по улице Гагарина. Ограничения продлятся до 26 мая.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, перекрытие улицы связано с плановым ремонтом теплотрассы. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и быть внимательными.



На время ремонтных работ автобусы с автостанции будут двигаться по улицам Строителей – Мичурина – Мира – Гагарина.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»