Новости дня
11:26 | 14.05.2020
В Екатеринбурге в суд поступило дело в отношении бывшего борца с наркотиками, обвиняемого в покушении на получение взятки
Изначально полицейским вменялось похищение наркоторговца группой лиц по предварительному сговору и покушение на получение взятки в особо крупном размере, но до суда дошло лишь обвинение во взяточничестве, а также прибавилась ч.1ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Уголовное дело в отношении Дмитрия Изибаева поступило в суд ранее, судебное заседание по нему назначено на 10 июня.
Вместе с Анатолием Диордием на скамье подсудимых оказались двое гражданских – Евгений Мезенов и спортсмен Дмитрий Спиридонов (бывший инспектор ДПС, уволившийся из органов внутренних дел больше 8 лет назад). Ранее Спиридонов входил в близкий круг тренера по рукопашному бою Никиты Мальцева, осужденного за покушение на мошенничество. Евгений Мезенов и Дмитрий Спиридонов обвиняются в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и пособничестве в превышении должностных полномочий.
По данным veved.ru, того самого наркоторговца, с которого пытались, как считает следствие, получить взятку полицейские, уже осудили. Он был задержан оперативниками УФСБ России по Свердловской области в мае 2019 года, в декабре суд признал его виновным в культивировании конопли и покушению на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Напомним, что Диордий и Изибаев были задержаны вечером 22 февраля 2019 года оперативниками свердловского УФСБ. По версии следствия, полицейские пытались вымогать 1,5 млн рублей с наркодилера, выращивавшего марихуану в коттеджном поселке «Долинка» в окрестностях Екатеринбурга. После задержания они направились с ним в город, в этот момент сотрудники УФСБ по Свердловской области произвели задержание. О том, что мужчина якобы похищен, в ФСБ сообщила гражданская супруга задержанного.
© «Вечерние ведомости»
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