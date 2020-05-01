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11:26 | 14.05.2020

В Екатеринбурге в суд поступило дело в отношении бывшего борца с наркотиками, обвиняемого в покушении на получение взятки

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного отдела полиции №4 УМВД Анатолия Диордия, задержанного в феврале 2019 года вместе со своим коллегой оперативником отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Дмитрием Изибаевым. Задержание проводили сотрудники регионального УФСБ.

Изначально полицейским вменялось похищение наркоторговца группой лиц по предварительному сговору и покушение на получение взятки в особо крупном размере, но до суда дошло лишь обвинение во взяточничестве, а также прибавилась ч.1ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Уголовное дело в отношении Дмитрия Изибаева поступило в суд ранее, судебное заседание по нему назначено на 10 июня.

Вместе с Анатолием Диордием на скамье подсудимых оказались двое гражданских – Евгений Мезенов и спортсмен Дмитрий Спиридонов (бывший инспектор ДПС, уволившийся из органов внутренних дел больше 8 лет назад). Ранее Спиридонов входил в близкий круг тренера по рукопашному бою Никиты Мальцева, осужденного за покушение на мошенничество. Евгений Мезенов и Дмитрий Спиридонов обвиняются в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и пособничестве в превышении должностных полномочий.

По данным veved.ru, того самого наркоторговца, с которого пытались, как считает следствие, получить взятку полицейские, уже осудили. Он был задержан оперативниками УФСБ России по Свердловской области в мае 2019 года, в декабре суд признал его виновным в культивировании конопли и покушению на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Напомним, что Диордий и Изибаев были задержаны вечером 22 февраля 2019 года оперативниками свердловского УФСБ. По версии следствия, полицейские пытались вымогать 1,5 млн рублей с наркодилера, выращивавшего марихуану в коттеджном поселке «Долинка» в окрестностях Екатеринбурга. После задержания они направились с ним в город, в этот момент сотрудники УФСБ по Свердловской области произвели задержание. О том, что мужчина якобы похищен, в ФСБ сообщила гражданская супруга задержанного.

© «Вечерние ведомости»

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