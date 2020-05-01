В Екатеринбурге обнаружили незаконно работающий частный детсад

11:18 | 14.05.2020

Фото: Алексей Колчин / ЕАН

В Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров, 99 обнаружили незаконно работающий частный детский сад «Теремок», в котором с грубыми нарушениями противокоронавирусных норм работала группа по присмотру за детьми. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



В ведомстве напомнили, что, согласно указу губернатора, деятельность таких групп на данный момент приостановлена. Индивидуальному предпринимателю уже выдавалось предостережение о недопустимости нарушений, однако выяснилось, что детский сад все равно продолжил работу.



Как рассказали в Роспотребнадзоре, во время проведения проверки в помещении группы находились восемь детей и один сотрудник садика. Масочный режим в помещении не соблюдался: родители входили в здание без масок, сам сотрудник садика маску тоже не надевал. Кроме того, на входе не осуществлялось проведение бесконтактного контроля температуры тела ни у детей, ни у их родителей.



Помимо этого, в помещении садика есть только одно окно, но оно не открывается, из-за чего группу невозможно проветривать. У частного садика нет собственной площадки для прогулок, а также нет помещения, в котором можно было бы изолировать заболевшего ребенка.



– Медицинское обследование детей при приеме в группу исключено, поскольку санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на медицинскую деятельность индивидуальному предпринимателю Губиной А.С., или иному лицу на данный адрес уполномоченные органы не выдавали, – написано в сообщении ведомства.



Добавим, что деятельность частного детсада приостановили минимум на 15 суток.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»