Евгений Куйвашев поручил разработать меры по охране здоровья на постэпидемический период

10:51 | 14.05.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал кабинету министров поручения о разработке мер по охране здоровья на постэпидемический период. Об этом сообщает телеграм-канал СтопCOVID-19.



Отмечается, что кабмину предстоит решать более широкий круг вопросов, чем борьба с коронавирусом, на которой сейчас сосредоточены наибольшие усилиля.



– Решая текущие очень сложные задачи, мы должны работать на опережение. Коронавирусная пандемия рано или поздно закончится. Нам нужно извлечь уроки из этой ситуации, сделать для себя позитивные выводы. Мы должны подходить к здоровью человека как к главной жизненной ценности, формируя в обществе соответствующие поведенческие модели, – заявил Евгений Куйвашев.



Так, специально созданной рабочей группе нужно будет объединить медицинские, санитарные, социальные, экономические, просветительские, воспитательные и другие меры. Курировать данную работу будет первый заместитель свердловского губернатора Алексей Орлов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»