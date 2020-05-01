В Каменске-Уральском инвалиду-колясочнику предоставили квартиру на втором этаже

10:32 | 14.05.2020

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку по обращению местной жительницы, являющейся инвалидом-колясочником, которая заявила о нарушении ее жилищных прав.



Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, 1 октября прошлого года Синарский райсуд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокурора города и обязал городскую администрацию предоставить женщине во внеочередном порядке по договору найма изолированное, благоустроенное и отвечающее установленным требованиям жилое помещение. При рассмотрении дела в суде ставился вопрос, что женщина является человеком с ограниченным возможностями здоровья.



В результате администрация Каменска-Уральского предоставила женщине благоустроенную однокомнатную квартиру, которая находится на втором этаже многоквартирного жилого дома.



– Учитывая, что женщина является инвалидом-колясочником, а крыльцо и подъезд дома средствами, необходимыми для передвижения маломобильных граждан, не оборудовано, в настоящее время прокуратурой проводится проверка соблюдения требований жилищного законодательства, а также законодательства об охране прав инвалидов при предоставлении жилого помещения, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление жилищных прав инвалида-колясочника.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»