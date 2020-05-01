На ЕКАД иномарка на скорости влетела в «Газель»

Сегодня утром на 44-м километре ЕКАД иномарка Toyota Tacoma врезалась в «Газель», которая стояла на обочине. К счастью, водитель грузовика в это время находился не в машине – он отошел в сторону леса.Как сообщили очевидцы происшествия, водитель пикапа рассказал, что не понял и не помнит, как произошло ДТП. Он двигался из Сургута в Кировскую область, поспал около автозаправки на въезде в город и, возможно, вновь задремал.В иномарке водитель был один. В результате аварии он получил раны и ссадины, однако от госпитализации отказался. Его автомобиль получил значительные механические повреждения и, скорее всего, не подлежит восстановлению. Как отметил водитель Toyota, машина во время пути ломалась не раз.Водитель «Газели» в ДТП не пострадал, так как увидел двигавшийся автомобиль и успел отскочить в сторону. В машине находились полуфабрикаты и мясо птицы. Продукты пришлось перегрузить в другой автомобиль.