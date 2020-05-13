В Свердловской области появится спецгруппа, отслеживающая соблюдение санэпидмер на предприятиях

20:44 | 13.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области создадут рабочую группу, контролирующую соблюдение ограничительных и профилактических мер на предприятиях, такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев.



«Решением штаба создадим межведомственную рабочую группу, куда войдут представители контролирующих органов, Роспотребнадзора, МЧС, естественно, полиции, наших министерств промышленности, АПК и потребительского рынка, транспорта. Вам необходимо будет организовать контроль, как будут соблюдаться предписания санитарных врачей в территориях всеми, кто будет возобновлять работу. Эта работа должна вестись в круглосуточном режиме», – сказал губернатор.



Напомним, поэтапный выход из особого режима начнется 19 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»